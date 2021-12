USA genehmigen milliardenschweres Medikament von Genter Biotech-Unternehmen Argenx

Das in Gent ansässige Biotech-Unternehmen Argenx hat die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für die Einführung seines ersten Medikaments in den Vereinigten Staaten erhalten. Bei dem Medikament handelt sich um Efgartigimod, das unter dem Namen Vyvgart zur Behandlung der seltenen Muskelkrankheit Myasthenia gravis vermarktet werden soll. Analysten zufolge hat das Medikament ein Milliarden-Dollar-Potenzial.