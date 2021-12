Absoluter Rekord von fast 11,5 Millionen elektronischen Transaktionen am Samstag

Auch bei den Transaktionen pro Minute wurde ein Rekord gemeldet: Am Samstag, um 11.42 Uhr wurden gleichzeitig 20.734 Transaktionen durchgeführt: "Das war der Tag mit der höchsten Anzahl Transaktionen in der Geschichte der elektronischen Zahlungen in Belgien je", kommentierte Worldline am Sonntag.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich das Zahlen mit elektronischen Mitteln im Allgemeinen (online oder in Geschäften) und die vielen Zahlungsformen (Karten, Smartphones ...) stark beschleunigt, fügt das Unternehmen hinzu.

Außerdem rechnet Worldline mit mehr als 2,8 Milliarden elektronischen Transaktionen in Belgien im Jahr 2021, das sind 14,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020. Im Jahr 2021 stiegen die Online-Transaktionen um 21 Prozent im Vergleich zu 2020 (+57 Prozent im Vergleich zu 2019), während drei von vier Bancontact-Online-Transaktionen derzeit mit einem Smartphone durchgeführt werden.