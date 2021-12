Exemplar des kleinsten Buches der Welt in Brüssel für 3.500 Euro versteigert

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Gutenberg-Museum auf der Suche nach Mitteln, um das Museum wiederaufzubauen und zu renovieren. Als Sammlerstück druckte das Museum das kleinste Buch der Welt, von dem es mehrere hundert Exemplare zum Verkauf anbot.

Viele dieser Miniaturbücher sind verloren gegangen. Das Exemplar, das am Samstag in Brüssel versteigert wurde, stammte aus einer Privatsammlung. Es wird in einer Schmuckschatulle, zusammen mit einigen Drucktypen, aufbewahrt.

Vor der Auktion wurde der Wert des Miniaturbüchleins auf 1.000 bis 1.500 Euro geschätzt, aber zum Schluss war ein privater Sammler bereit, 3.500 Euro für diese Rarität zu zahlen.