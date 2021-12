Für 2025 geplanter Atomausstieg in Belgien: Noch ist nichts definitiv ausgemacht

Der belgische Finanzminister und stellvertretende Premierminister Vincent Van Peteghem (CD&V, flämische Christdemokraten), hat am Sonntagmittag im VRT-Magazin De Zevende Dag gesagt, dass in der Debatte über die Energieversorgung und die Schließung der Atomkraftwerke noch nichts definitiv ausgemacht sei. Für den Vorsitzenden der frankophonen Liberalen (MR), Georges-Louis Bouchez, der ebenfalls an der TV-Debatte teilnahm, ist eine vollständige Schließung der Atomkraftwerke im Jahr 2025 ausgeschlossen.