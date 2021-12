Markierung  von Stromleitungen reduziert Anzahl toter Vögel

Durch die Markierungen erkennen Vögel die Leitungen schneller und können den Zusammenprall vermeiden. 2001 und 2018 führten Freiwillige von Natuurpunt 11 Zählungen unter der Hochspannungsleitung von Noordschote durch. Damals gab es noch keine Markierungen. Die Freiwilligen hatten damals 30 tote Vögel im Jahr 2001 und 113 im Jahr 2018 entdeckt.

Die gleiche Übung fand nach der Markierung der Strecke im Jahr 2021 statt. Damals wurden sechs tote Vögel entdeckt. Auch die Anzahl der zum Zeitpunkt der Zählungen anwesenden Vögel wurde berücksichtigt. Ohne die Markierung wären zwischen 14 und 42 tote Vögel gefunden worden. Letztendlich wurden also sechs entdeckt, was einem Rückgang von 78 bis 93 Prozent entspricht, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei den Sperlingen war Rückgang von 75 bis 95 Prozent im Vergleich zur Zählperiode vor der Markierung zu verzeichnen. Angesichts der Ergebnisse will Elia bis 2030 rund 200 km Hochspannungsleitungen markieren, wie der Netzbetreiber bestätigte. Bisher wurden insgesamt 36 km markiert.