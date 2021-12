Neue Regeln für Bachelor-Studenten ab 2023

In Flandern sind für ein Bachelor-Studium normalerweise drei Jahre vorgesehen. Doch nur ein Drittel der Studierenden an flämischen Universitäten und Hochschulen schließt das Bachelorstudium in diesem Zeitrahmen ab. Die anderen brauchen länger, weil sie Fächer, die sie nicht bestanden haben, in den Lehrplan des folgenden Studienjahres aufnehmen müssen, um die Prüfungen später abzulegen. Etwa ein Viertel der Studenten, die sich für einen Bachelor-Studiengang eingeschrieben haben, verlassen die Hochschule ohne Abschluss.

Deswegen hat die flämische Regierung beschlossen, dass alle Studierenden bis zum Ende des zweiten Studienjahres alle Fächer des ersten Studienjahres erfolgreich abgeschlossen haben müssen, um im dritten Jahr ihres Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule oder Universität beginnen zu dürfen.