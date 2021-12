Ab dem kommenden Sommer:  Nachtzug von Brüssel nach Prag

Ab Sommer 2022 soll die belgische und europäische Hauptstadt Brüssel mit neuen Nachtzügen via Amsterdam, Berlin und Dresden mit der tschechischen Hauptstadt Prag verbunden werden. Brüssel und Prag sind somit ab dem kommenden Sommer im Nachtsprung mit einander verbunden, so die Initiatoren dieses Vorhabens, die Bahnunternehmen European Sleeper, die diese Züge mit dem Partner RegioJet auf die Gleise bringen wird.

European Sleeper ist ein Unternehmen von zwei Geschäftsleuten aus den Niederlanden, dass Nachtzugverbindungen von Brüssel und Amsterdam aus auf die Gleise bringen will und RegioJet ist eine private Bahn- und Busgesellschaft aus Tschechien. In einer Pressemitteilung geben die beiden Partner bekannt, dass die neue Verbindung ab Frühjahr 2022 geplant ist.

Fahrpläne

Es ist geplant, dass ein solcher Nachtzug am frühen Abend in Brüssel abfährt und am folgenden frühen Morgen in Prag ankommt. Zwischenhalte werden u.a. in Antwerpen CS, Amsterdam, Berlin und Dresden eingelegt, so der Plan. Die Züge in der Gegenrichtung fahren nach dem gleichen Prinzip. In Brüssel fahren die Züge am dem Bahnhof Süd/Midi montags, mittwochs und freitags jeweils um 19 Uhr 22 ab. Ankunft in Prag ist jeweils um kurz nach 10 Uhr.

Die Rückfahrten ab der tschechischen Hauptstadt beginnen sonntags, dienstags und donnerstags um 18 Uhr 31. Die Züge erreichen laut Fahrplan Brüssel am anderen Morgen um 9 Uhr 54. Mehr dazu auf der Webseite von European Sleeper. In den Zügen werden Waggons mit herkömmlichen Sitzen und Abteilen vorhanden sein, aber auch Liege- und Schlafwagen. Hinzu kommen kostenloses Internet während der Fahrt und gratis Kaffee, so die Initiatoren.