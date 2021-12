Auch nach der dritten Corona-Demonstration kam es in Brüssel wieder zu Krawallen

Als sich die Demonstration, die am Mittag am Brüsseler Nordbahnhof begann, am Jubelpark auflöste, sorgte erneut eine kleine Gruppe von Randalierern für Krawalle. Dabei wurden die Polizisten mit Krachern, Feuerwerkskörpern, Ästen aus dem Park, Pflastersteinen und Glasflaschen beworfen. Ein erster Einsatz mit Tränengas konnte die Gemüter nicht beruhigen und gegen 17 Uhr begann das übliche Katz- und Mausspiel zwischen den Randalierern und der Polizei.