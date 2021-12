Biathlon: Lotte Lie schließt ihr Wochenende in Le Grand Bornand als 13. ab

Im 12,5 Kilometer-Massenstart in Le Grand Bornand war Lotte Lie am Sonntag lange auf dem Weg zu einem Platz in den Top 10, doch ein Fehlschuss im letzten Schießen warf sie von Rang 5 auf Rang 14 zurück. Doch im Schlussspurt holte sie noch Rang 13.

Damit erzielte sie den gleichen Platz wie am Samstag bei der Verfolgung, wo sie ebenfalls 13. wurde. Und am Freitag endete sie im Sprint auf Rang 16. Das bedeutet, dass Lie in dieser Saison bereits 5 Mal in der Top 20 war. Inzwischen hat sie 175 Weltcuppunkte auf ihrem Konto.

Die aus Lillehammer stammende Norwegerin Lotte Lie tritt im Biathlon seit 2019 für Belgien an. Das kommt nicht von Ungefähr, denn ihre Mutter ist Belgierin.