Die Lage in den Krankenhäusern

Die Krankenhäuser in Belgien meldeten für den Zeitraum 13. bis 19. Dezember pro Tag durchschnittlich 196 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten. Am Sonntag (19. Dezember) wurden hier 2.611 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Von diesen Patienten befinden sich 746 auf Intensivstationen.

In der Woche vom 8. auf den 14. Dezember starben in unserem Land täglich durchschnittlich 44 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, 8 % weniger gegenüber der Vorwoche. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Belgien 27.895 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben.