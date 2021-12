In den Flutgebieten vor Weihnachten - Fast überall wieder Gasanschlüsse - Weiterhin viel Solidarität und private Hilfe

Inzwischen sind so gut wie alle Gebiete in der Wallonie, die Mitte Juli nach den schweren Regenfällen von schweren Fluten und Überschwemmungen heimgesucht wurden, wieder am Gasnetz angeschlossen. Doch noch immer helfen in den Betroffenen Gebieten zahlreiche Freiwillige und private Initiativen, auch aus Flandern.