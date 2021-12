Rassistische Sprüche gegen Vincent Kompany überschatten den 20. Spieltag

Es war Kompany selbst, der nach dem spannenden 2:2-Unentschieden zwischen Club Brügge und dem RSC Anderlecht von den rassistischen Sprüchen gegen ihn und andere Mitglieder seines Trainerteams, die afrikanische Wurzeln haben, durch sogenannte „Brügge-Fans“ berichtete. Kompany war sichtlich aufgebracht und konnte nicht nachvollziehen, dass dies im Brügger Stadion so vehement passieren konnte.

Anzeige gegen die Täter wurde nicht erstattet, doch die Polizei von Brügge leitete selbst Ermittlungen ein. Dabei werden Zeugen verhört und Bilder von TV- und Überwachungskameras analysiert. Brügges Polizeisprecherin Lien Depoorter gab an, dass auch die Staatsanwaltschaft mit einbezogen wird: „Das bietet uns mehr Möglichkeiten bei den Ermittlungen.“ Aber, Depoorter führte auch an, dass die entsprechenden Ermittlungen kein leichtes Unterfangen darstellen würden: „Wir machen uns keine Illusionen. Das wird nur schwerlich zu beweisen sein. Der Ton der Bilder ist nicht immer brauchbar.“

Auch der gastgebende FC Brügge will die Vorfälle untersuchen und will gegen die Täter mit einem Stadionverbot reagieren: „Wir tun das Nötige, um die Täter zu identifizieren.“ Der Club verurteilte den Rassismus-Vorfall im eigenen Stadion ausdrücklich aufs Schärfste. Auch Brügge-Trainer Philippe Clement verurteilte den Vorfall: „Ich bin total gegen Rassismus. Das geht nicht! Wir haben auch eine vielschichtige Spielergruppe und wir arbeiten mit vielen Leuten aus verschiedenen Ländern und Kontinenten. Wir versuchen, daraus ein Großes-Ganzes zu machen, was wichtig für den Sport und für die Gesellschaft ist.“

