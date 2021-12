Säureanschlag in Haan vor 3 Jahren: Festnahme eines Verdächtigen in der belgischen Provinz Limburg

Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Säure-Anschlag auf den Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mitteilte. Eine am Tatort sichergestellt DNA-Spur belaste den 41-Jährigen, der in der belgischen Provinz Limburg festgenommen wurde, so die Staatsanwaltschaft.