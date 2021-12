Streik bei Brussels Airlines: Rund 50 % der Flüge fallen aus

Das Kabinenpersonal von Brussels Airlines protestiert mit diesem Streik einmal mehr gegen den zu hohen Arbeitsdruck. Die Gewerkschaften werfen dem Management der Lufthansa-Tochter vor, sich an früher getroffene Absprachen diesbezüglich nicht zu halten.

"Es geht und nicht um mehr Geld. Aber wir wollen, dass sie irgendwann einmal unsere Arbeitsumstände respektieren und dass sie sich an die Absprachen halten, die wir mit ihnen 2019 bei der Rettung unseres Unternehmens getroffen haben. Also bitte, liebe Direktionen in Belgien und Deutschland: Halten Sie sich an ihre Versprechungen", sagte ein streikender Pilot gegenüber VRT NWS.

Trotz der Drohung von Seiten der Airline, die Gewerkschaften auf Schadensersatz zu verklagen, falls die Streikankündigung nicht zurückgenommen werde, wurde die Arbeit am frühen Montagmorgen um 5 Uhr für 24 Stunden niedergelegt. Nach einer ersten Demonstration im Terminal des Flughafens in Zaventem zogen die streikenden BA-Mitarbeiter vor den nahegelegenen Sitz ihres Unternehmens (Video oben).

Dort sagte die Sprecherin der Fluggesellschaft, Maaike Andries: "Wir haben gemeinsam mit den Sozialpartnern 2020 während der Reform Absprachen getroffen, die deutlich im Tarifabkommen auf Papier gesetzt wurden. Diese wurden von beiden Seiten unterzeichnet und ja, wir halten uns an diese Abmachungen."

Dies allerdings werteten die Gewerkschaften als eine Lüge und damit entsteht in diesen Konflikt eine Pattsituation. Wie sagte einer der Streikenden dazu: "Sie respektieren die Tarifabkommen nicht, das ist sicher. Mann kann einen Text immer interpretieren und darum geht es gerade."

Rund die Hälfte aller Flüge von Brussels Airlines wird wohl ausfallen und auch bei den anderen Flüge müssen sich die Reisenden auf Probleme, wie Verspätungen, einrichten. Nach Berechnungen von Brussels Airlines wird dieser Streik dem Unternehmen 2,5 Mio. € kosten. Ob es zu einer Schadensersatzklage gegen die Gewerkschaften bei BA kommen wird, bleibt abzuwarten.