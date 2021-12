Watz: Weiterer kleiner belgischer Energieproduzent in wirtschaftliche Schieflage geraten

Watz verweist im Rahmen des Antrags auf Gläubigerschutz auf die weiter steigenden Stromprise an den nationalen und internationalen Märkten. Das kleine Energieunternehmen kann derzeit die zum Erwerb von Strom notwendigen finanziellen Vorleistungen nicht mehr stemmen. Auch die Vorschüsse, die Watz für die Haushalte zahlen muss, die in Belgien von Sozialtarif für Energie profitieren können, seien inzwischen nicht mehr finanzierbar, so das Unternehmen.

Watz ist ein sehr kleiner Mitspieler am belgischen Strommarkt und versorgt etwa 20.000 Kunden. Aufgrund dieses recht kleinen Kundenstamms ist es dem Unternehmen nie gelungen, genügend Reserven aufzubauen. Aber, das Unternehmen glaubt an sich und will einen effektiven Konkurs vermeiden. Vorläufig soll sich für die Kunden von Watz nichts ändern. Vor kurzem musste der „Flämische Energielieferant“, ein kleiner Energielieferant mit rund 70.000 Kunden, aufgrund der hohen Strompreise noch Konkurs anmelden