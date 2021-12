Die belgische Bahn bestellt weitere moderne Doppelstockwagen bei Alstom

Die Waggons werden im ehemaligen Bombardier-Werk in Brügge und bei Alstom im französischen Valenciennes montiert. Das Technikzentrum von Alstom in Charleroi liefert das Antriebssystem und die Sicherheits- und Signalanlagen.

Die M7-Doppelstockzüge, von denen ein Teil als komplette Triebwagenzüge mit eigenem Antrieb hergestellt wird, sind kompatibel mit der neuen Version des ETCS-Sicherheitssystems - dem aktuellen europaweit gültigen Sicherheitsstandard.

Die Züge sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegt und haben den gleichen Standard wie die bisher gelieferten 747 M7-Fahrzeuge und wie die Waggons des M6-Vorgängermodells.

„Diese Bestellung unterstreicht das große Vertrauen, dass die NMBS/SNCB in unsere Doppelstockzüge setzt“, so Bernard Delvaux, der Direktor von Alstom Benelux gegenüber der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd.

Für den ehemaligen Bombardier-Standort in Brügge, der jetzt zu Alstom gehört, ist dies eine gute Sache für die Arbeitssicherheit der rund 500 Beschäftigten. Vor gut einem Jahr wurde in Brügge eine zusätzliche Produktionslinie für solche Fahrzeuge in Betrieb genommen, was seinerzeit für 180 zusätzliche Jobs sorgte.