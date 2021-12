Gesundheitsminister Vandenbroucke: Coronapass nur noch für Geimpfte?

Vandenbroucke sagte in der VRT-Sendung „Op slot“ („Abgeschlossen“), die am Dienstagabend im zweiten VRT-Fernsehprogramm Canvas ausgestrahlt wird, dass dies eine Möglichkeit sei, indirekt eine Impfpflicht einzuführen: „In dem man sagt, dass man mit einem Impfzertifikat arbeitet, statt mit einem Impf- und Testzertifikat, wie dies in einigen Ländern bereits passiert, hat man eine andere Art und Weise, um das Impfen ein bisschen zu verpflichten.“

„Ein Impfzertifikat will eigentlich sagen, dass Leute, die auf ernsthafte Risiken für sich selbst eingehen und damit auch für das Gesundheitssystem sowie die Menschen in ihrer Umgebung, einige Möglichkeiten nicht mehr haben werden, die andere wohl haben. Da habe ich es im Prinzip überhaupt nicht schwer mit“, so der Gesundheitsminister recht deutlich zum Thema indirekte Impfpflicht in Belgien.