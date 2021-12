Konzertierungsausschuss zu den Corona-Maßnahmen: Was liegt auf dem Tisch?

Wenn sich am Mittwoch, 22. Dezember, der nächste Konzertierungsausschuss zur Lage der Corona-Pandemie in Belgien zusammensetzen wird, geht es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Verschärfung der geltenden Maßnahmen. Angesichts des Vormarsches der neuen und offenbar ansteckenderen Omikron-Variante gilt es, einen Lockdown wie in den Niederlanden hierzulande zu vermeiden. Erste Punkte, die der Ausschuss besprechen wird, liegen bereits vor.