Schwurgerichtsprozess im Mordfall Julie Van Espen in der Endphase

Dieser Prozess fand im Wesentlichen hinter verschlossenen Türen statt, was in Belgien sehr selten ist. Die Familie des Opfers wollte vermeiden, dass grausame Details über den Tod der jungen Frau an die Öffentlichkeit gelangen.

Die damals 23 Jahre alte Julie Van Espen verschwand am 4. Mai 2019 am helllichten Tag, als sie mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu Freundinnen war. Erst zwei Tage nach ihrem Verschwinden wurde ihre Leiche am Albertkanal in Antwerpen entdeckt. Sie war vergewaltigt und ermordet worden.

Ein zunächst als Zeuge per Foto gesuchter Mann entpuppte sich nur kurze Zeit später als Täter. Quasi sofort nach seiner Verhaftung gestand Steve Bakelmans, dass er die junge Frau vom Rad gezerrt hatte, um sie zu vergewaltigen und zu ermorden. Erschweren kam hinzu, dass Bakelmans zum Zeitpunkt der Tat auf freiem Fuß war, während er auf ein Berufungsverfahren in einem Vergewaltigungsprozess gegen ihn selbst wartete.