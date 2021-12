"Wir müssen Vorkehrungen treffen, um uns nicht mit einem kompletten Lockdown zu verzetteln", so Gesundheitsminister Vandenbroucke am Montag in der VRT-Sendung "Terzake" ("Zur Sache"): „Besonders nicht, wenn es die Kinder und unser persönliches Leben betrifft." Dies müsste für die notwendige Motivation bei der Politik und in der Bevölkerung sorgen, "um mal wieder in einen sauren Apfel zu beißen."

"In einer Periode der Unsicherheit müssen wir noch einmal aus Solidarität das Beste aus der Situation machen. Ich denke da an die Kinder während den Weihnachtsferien. Ich würde mit wünschen, dass die Schulen öffnen können und das Unterricht gegeben werden kann. Wir müssen alles daran setzen, um das möglich zu machen", so der flämische Sozialist weiter.

Echten Lockdown verhindern?

Nach Ansicht des Virologen Marc Van Ranst von der Löwener Universität (KU Leuven, Foto unten) und dem Regierungsberatergremium GEMS in Sachen Covid-19 muss es in Belgien nicht zu einem so scharfen Lockdown kommen, wie in den Niederlanden. In den VRT-Spätnachrichten und in der Talksendung "De afsprak" ("Die Verabredung") sagte Van Ranst am Montagabend, dass wohl zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

"Ich glaube, dass in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ein ergänzendes Maßnahmenpaket nötig ist, um zu vermeiden, dass wir einen Schritt in Richtung eines echten Lockdowns setzen müssen", so Van Ranst. Dies müsse das sein, mit dem sich die Regierungen auseinandersetzen müssen: "Es ist an der Regierung, um zu bestimmen, um welche Maßnahmen es sich dabei handeln muss. Und diese müssen sehr gut befolgt werden."