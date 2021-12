Ausbruch der Legionärskrankheit in der Provinz Antwerpen fordert mindestens ein Todesopfer

In den letzten Wochen sind in der Provinz Antwerpen zwölf Personen an der Legionärskrankheit erkrankt. Der Ausbruch der Krankheit hat mindestens ein Todesopfer gefordert. Vermutlich stammen die Bakterien aus einer Wasseraufbereitungsanlage, die von dem Biogasunternehmen Albertstroom betrieben wird.