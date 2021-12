Corona-Epidemie: im Schnitt 8.300 Neuinfektionen pro Tag, mehr als 28.000 Todesfälle

Die Zahl en der Corona-Neuinfektionen und der Einweisungen in ein Krankenhauses gehen weiter zurück. Zwischen dem 12. und 18. Dezember wurden in Belgien im Schnitt und pro Tag 8.300 Neuinfektionen mit Covid-19 registriert, 36 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der durchschnittliche Wert der Krankenhauseinweisungen sinkt auf 173 pro Tag. Das ist ein Rückgang von 34 Prozent. Diese Zahlen hat das belgische Gesundheitsinstitut Sciensano veröffentlicht.