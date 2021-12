Extra-Maßnahmen gegen Corona ab Sonntagmorgen: Kinos, Theater und Konzertsäle schließen

Auf der Pressekonferenz nach dem Konzertierungsausschuss gab Premierminister De Croo Empfehlungen für die Feiertage: "Wir können Weihnachten gemeinsam feiern, aber sollten so vorsichtig wie möglich bleiben".

Der Chef der belgischen Regierung erinnerte auch an Weihnachten vor einem Jahr: "Restaurants und Cafés, Geschäfte und Friseure waren geschlossen und wir durften kaum jemanden treffen. In diesem Jahr ist das anders: Wir dürfen Weihnachten gemeinsam feiern. Aber tun Sie das mit äußerster Vorsicht: Begrenzen Sie die Anzahl der Personen, machen Sie einen Selbsttest und lüften Sie zu Hause so viel wie möglich", so Premierminister Alexander De Croo.

Auf dem Konzertierungsausschuss haben De Croo und die Vertreter der anderen Regierungen Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung der Corona-Pandemie zu bremsen. Zu den zusätzlichen Einschränkungen gehören:

Schließung von Kinos, Theatern und Konzertsälen

Schließung von Indoor-Aktivitäten, mit Ausnahme von Museen und Sportaktivitäten

kein Publikum mehr bei Sportveranstaltungen in Hallen oder im Freien

Shopping mit maximal zwei Personen (ohne minderjährige Kinder) und einem Kunden pro zehn Quadratmeter.

strengere Kontrollen des Menschenandrangs in den Einkaufsstraßen und auf den Weihnachtsmärkten

keine Zelte mehr für Outdoor-Veranstaltungen zugelassen

Verbot für Übernachtungen in Jugend- und Sportcamps

Für zu Hause: Es wird ausdrücklich empfohlen, die Zahl der Gäste auf ein Minimum zu beschränken und gut zu lüften. Der Konzertierungsausschuss schreibt keine Begrenzung der Anzahl Gäste vor.

Alle Maßnahmen werden am Sonntagmorgen in Kraft treten und gelten bis zum 28. Januar. Die Regierungen hoffen, dass die Zirkulation der neuen Omikron-Variante mit diesen Maßnahmen aufgehalten werden kann.