Kein "Boosterimpfung-Shopping" mehr in Brüssel: Ab jetzt wird der Wohnsitz kontrolliert

Bis Dienstag war "Booster-Shopping" in Brüssel bei Nichtansässigen anscheinend angesagt. Wer seine persönliche Aufforderung zur Auffrischungsimpfung nicht abwarten wollte, fuhr nach Brüssel, wo man sich ohne Adresskontrolle in zwei Impfzentren impfen lassen konnte.

Im Sommer hatten die Brüsseler Behörden das Impfen von Reisenden, die ihre erste Corona-Impfdosis noch nicht erhalten hatten, an zwei Bahnhöfen erlaubt. "Wir haben das gestern unterbinden lassen", sagt Inge Neven von der Gesundheitsbehörde.

Die Hausärzte werden außerdem gebeten, die Auffrischungsimpfung nicht an Personen zu verabreichen, die nicht in Brüssel wohnhaft sind: "Wir haben den Hausärzten erlaubt, zu impfen, aber ich hoffe, dass sie nicht anfangen werden, anderen Personen die Impfung zu verabreichen, denn das ist absolut nicht beabsichtigt", erklärt Neven. "Wir wollen die Auffrischungsimpfung den Menschen in Brüssel so schnell wie möglich anbieten. Wir haben das auch für Apotheker geöffnet, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich in einem vertraulichen Umfeld impfen zu lassen."