Mehr als Hälfte der Eltern lehnt Corona-Impfung ihres Kindes "wahrscheinlich oder ohne zu zögern" ab

Ein Viertel der Befragten für das Motivationsbarometer gab auch an, sich an den Feiertagen auf weniger als fünf Kontakte beschränken zu wollen. Bei der Frage nach Vorsichtsmaßnahmen für die Teilnahme an der Silvesterfeier sprachen sich 40 Prozent der Befragten für einen Selbsttest aus, insbesondere in der Altersgruppe 18-35.

Die Vorlage eines Covid-Safe-Tickets bei einer Familienfeier lehnt die Mehrheit der Befragten jedoch ab. 61 Prozent der Befragten wollen den Corona-Pass nicht vorlegen müssen. Das sehen auch die Geimpften nicht ein.