Mord an Julie Van Espen: Bakelmans wird zu lebenslanger Haft verurteilt

Steve Bakelmans, der am Dienstag von den Geschworenen des Mordes an Julie Van Espen und ihrer Vergewaltigung für schuldig erklärt worden war, ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen folgen der Staatsanwaltschaft, die keine mildernden Umstände sieht. "Er hat unsägliches und unumkehrbares Leid verursacht", hieß es in der Begründung.