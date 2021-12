Regierung erzielt "belgischen Kompromiss" zum Atomausstieg

Die frankophonen Liberalen (MR) wollen diese Entscheidungen rückgängig machen, da sie bei einer Abschaltung der Kernkraftwerke Stromengpässe befürchtet. Sie fordern Garantien für die Versorgungssicherheit und eine Untersuchung von Plan B, der eine Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke vorsieht.

Nach nächtlichen Beratungen steht fest, dass die Bundesregierung an der Abschaltung der Kernkraftwerke und am Bau von Gaskraftwerken festhalten will. Auch wenn der Betreiber für das geplante Gaskraftwerk in Vilvoorde zuletzt keine Genehmigung erhalten hatte. Bis zum 15. März soll Engie eine Antwort auf einen zweiten Genehmigungsantrag bekommen.