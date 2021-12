Kultur- und Sportsektor reagieren empört auf die verschärften Corona-Vorschriften

Traditionell finden zu dieser Jahreszeit fast jeden Tag Cyclocross-Rennen statt, bei denen immer tausende Zuschauer entlang der Strecke stehen. Am Sonntag muss der Weltcup in Dendermonde ohne Publikum stattfinden. Das gleiche gilt am 27. Dezember für den Superprestige in Zolder und am 29. Dezember für den Superprestige in Diegem. Alle sieben Cyclocross-Rennen (u. a. Loenhout, Baal, Herentals), die bis Ende Januar geplant waren, werden ebenfalls von der Maßnahme getroffen und ohne Zuschauer veranstaltet.

Angesichts der Maßnahmen sprach die Pro League sprach von einem schweren Schlag für den Fußball. Zwar werden die beiden Pokalspiele am Donnerstag- und Freitagabend noch vor gefüllten Tribünen ausgetragen, aber der letzte Spieltag der Wintersaison (Sonntag und Montag) wird ohne Publikum verlaufen.

Am 14. Januar ist die Winterpause vorbei, bis Ende Januar gibt es noch vier Spiele in der Jupiler Pro League.