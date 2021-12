Omikron-Variante stellt mittlerweile 33 Prozent aller Infektionen in Belgien dar

Die Omikron-Variante des Corona-Virus stellt derzeit 33 Prozent aller Neuinfektionen dar, wie der Virologe Marc Van Ranst (KU Leuven) am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg von Ansteckungen mit der neuen Virusvariante setzt sich also fort. Am Montag erst machte die Variante 20 Prozent aller Neuinfektionen aus, gegenüber 6 Prozent in der Woche zuvor.