Silvesterfeuerwerk in Brüssel abgesagt, Weihnachtsmarkt muss ab 26. Dezember teilweise schließen

Nur am De Brouckèreplein bleiben ein paar Dutzend Markstände (von insgesamt etwa 230 Buden, die der Brüsseler Weihnachtsmarkt zählt) stehen. Die von der Regierung auferlegten Zugangskontrollen und getrennten Ein- und Ausgänge seien auf mehreren Plätzen wie am Vismet technisch und personalmäßig nicht umzusetzen gewesen, hieß es bei den Stadtbehörden, insbesondere wegen des U-Bahn-Ausgangs, an der Börse.



Die Schlittschuhbahn auf dem De Brouckèreplein wird geöffnet bleiben (Maskenpflicht und Covid-Safe-Ticket), ebenso wie die Aktivitäten im Terkamerenbos, die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen und alle Klang- und Lichtinstallationen für das Jahresende.