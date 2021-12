Tierarzt aus Rumbeke gewinnt Eos-Preis für Forschung über Aufzucht von Larven auf Hühnerkot

Der flämische Tierarzt Carl-Victor Deweer aus Rumbeke in Westflandern hat in diesem Jahr den Eos-Wissenschaftspreis gewonnen. In seiner Masterarbeit an der Universität Gent untersuchte er, ob Fliegenlarven zur Entsorgung von Hühnerkot eingesetzt werden können. Auf diese Weise will der Tierarzt dazu beitragen, Tierhaltung nachhaltiger zu gestalten.