Träger der katholischen Schulen will jetzt Booster-Impfung für 12- bis 18-Jährige

Der Träger der katholischen Schulen in Flandern und Brüssel will, dass die 12- bis 18-Jährigen so schnell wie möglich eine Booster-Impfung erhalten, um eine Infektionswelle mit der Omikron-Variante zu vermeiden. Die Auffrischungsimpfung sei auch notwendig, um die Sekundarschulen nach den Weihnachtsferien im Präsenzunterricht öffnen zu können.