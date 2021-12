Corona-Maßnahmen in Belgien: Der einmal mehr schwer geprüfte Kultursektor macht mobil

Im Kultursektor in Belgien rumort es gewaltig, nach dem der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen eine dahingehende Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen hat, nach der bis auf die Museen alle Kulturstätten bis Ende Januar zu schließen haben. Laut einer Statistik des Wirtschafts-Beratungs-Unternehmens Graydon haben bereits jetzt 20 % aller Kultur- und Veranstaltungsunternehmen in Flandern enorme finanzielle Probleme und weitere 16 % sind akut in ihrer Existenz bedroht. Die flämische Landesregierung sagte dem Sektor erneut Unterstützung zu.