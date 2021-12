Der Schuman-Platz in Brüssel wird grundlegend umgestaltet und kann weitgehend auf Autos verzichten

Vorbehalte?

Doch wo soll danach all der bisherige Verkehrsfluss fließen? Die nahegelegene Brüsseler Gemeinde Etterbeek befürchtet, diesen Verkehr abzubekommen und teilte mit, gegen die Baugenehmigung in Berufung zu gehen. Etterbeeks Bürgermeister Vincent De Wolf geht davon aus, dass „in allen Straßen innerhalb eines Umkreises von anderthalb Kilometern um Schuman herum Staus entstehen werden.“ Ob diese Berufung das Projekt noch verzögern kann, ist fraglich, doch die Anpassung des Verkehrsflusses muss im Auge behalten werden. Der Schuman-Platz ist derzeit ja bekanntlich noch ein Einfallstor für den Autoverkehr in Richtung Brüsseler Stadtzentrum.