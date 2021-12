Die Königliche Bibliothek von Belgien bewahrt das Archiv des Geigers Arthur Grumiaux

Auszeichnung für das KBR-Museum?

Das Museum der Königlichen Bibliothek von Belgien (Fotos unten) ist für den „European Museum of the Year-Award“ nominiert worden. Das Museum, das im September 2020 eröffnet wurde, beherbergt unter anderem die „Bibliothek der Burgundischen Herzöge“, eine außergewöhnliche Sammlungen an handschriftlichen Dokumenten aus dem 15. Jahrhundert.

Dank neuester Technologien können die Besucher des KBR-Museums virtuell in diesen Dokumente blättern… Der „European Museum of the Year-Award“ wurde 1977 von Europarat ins Leben gerufen und zwar mit dem Ziel, die Bandbreite der europäischen Museumswelt anzuerkennen und bekannter zu machen. Welches Museen ausgezeichnet werden, wird im Mai 2022 bekanntgegeben.