Start der Weihnachtsferien: Hochdruck auf dem Brussels Airport in Zaventem

Am belgischen Nationalflughafen hat an diesem Heiligen Abend der Reiseverkehr zu den Weihnachtsferien begonnen. Alleine an diesem Freitag werden rund 21.000 Passagiere erwartet, die von hier aus in den Winterurlaub abreisen. Am Brussels Airport ist zwar viel los, doch so hoch wie vor Corona ist der Druck dort dieses Jahr nicht, wie Flughafensprecherin Ihsane Chioua Lekhli sagte (kurzer O-Ton in Niederländisch). Die favorisierten Bestimmungen der reisewütigen Belgier sind, wenig überraschend, eher die sonnigeren Gefilde.