Telekommunikation: Trotz guter Netzabdeckung hinkt Belgien in Sachen 5G hinterher

Die Aufteilung der Nutzungsrechte wurde 2020 zwischen den verschiedenen Providern aufgeteilt (Orange, Proximus, Telenet und Cegeka). Die definitive Versteigerung der 5G-Lizenzen wird im laufe des kommenden Jahres durchgeführt (siehe nebenstehenden Beitrtag).

Zudem sind nicht wirklich alle Regionen und Provinzen in Belgien qualitativ wirklich gut abgedeckt. Vor allem, so das IBPT, liegen noch Schwachstellen in einigen Gegenden in den wallonischen Provinzen Namür, Luxemburg und Lüttich vor. Das hat seinen Grund in der lokal manchmal eher geringen Bevölkerungsdichte, denn dies macht es für die Mobilfunkanbieter wenig attraktiv, dort zu investieren, da stets die Frage im Raum steht, ob sich dies auch rentieren kann. Rund 185.000 Haushalte sind davon betroffen.