Über 100 Jahre alte historische Tapete aus Leder wird in Ypern restauriert

Das „Belle Godshuis“ ist heute das Museum des Sozialhilfezentrums der Stadt Ypern. Der Ratssaal des Gebäudes, dass sich in der ehemaligen Kapelle des Armenhauses der Stadt befindet, wird in diesen Tagen restauriert. In Zukunft sollen hier Veranstaltungen stattfinden und der Saal soll auch für private Feiern, wie Hochzeiten, Jubiläen oder Empfängen gemietet werden können.

Doch die Restauration der historischen ledernen Tapete ist kein leichtes Unterfangen. Früher wurden fehlerhafte oder beschädigte Stellen mit Resten der Tapete überlappt, doch davon ist heute nichts mehr übrig und Tapete aus goldbeschichtetem Leder wird heute auch nicht mehr hergestellt.

„Es gibt nur sehr wenig Unternehmen, die diese Art der Restaurierungsarbeiten überhaupt noch machen können und goldlederne Tapete wird heute gar nicht mehr gemacht“, sagte Yperns Schöffe für den Denkmalschutz Philip Bolle (Vooruit) gegenüber VRT NWS: „Wir haben 2013 einmal eine ähnliche Tapete im Kabinett des Bürgermeisters restauriert. Das war uns geglückt und damit sind wir zufrieden. Wir kennen nur ein Unternehmen, dass so etwas noch macht, doch das ist bereits für ganz 2022 ausgebucht. Wir gehen von einem Jahr Arbeit hier aus und erst 2024 wird dieser Saal in seiner Pracht erscheinen.“

Teures und langwieriges Verfahren

Die Stadt Ypern geht davon aus, dass sie die Restaurierung rund 50.000 € kosten wird. Der andere Kostenteil wird mit Restaurierungsprämien aus der flämischen Landes- und Denkmalschutzkasse finanziert. „Diese Tapete hängt hier schon seit über 100 Jahren, doch sie ist um einiges älter. Sie stammt ursprünglich aus dem früheren Hospital unserer Stadt und wurde während des Ersten Weltkriegs gerettet, als die ganze Stadt brannte.“

Wenn die Restaurierung der ledernen Tapete abgeschlossen ist, wird es in dem historischen Ratssaal eine Klimaanlage geben und die gesamte Tapete wird vor direktem Sonnenlicht geschützt, so Denkmalschutzschöffe Bolle.

Das gesamte „Belle Godshuits“ wird übrigens restauriert. Hier wurde früher den Armen geholfen und eigentlich ist diese Einrichtung eine Art Vorläufer des öffentlichen Sozialhilfezentrums. Später wird hier ein Kunsthaus mit Ateliers für Künstler aus der Region eröffnet, die hier eine Residenz erhalten werden und ihre dabei entstehenden Werke hier auch ausstellen können.