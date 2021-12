Am frühen Samstagmorgen: Große Rauchentwicklung in Gent wegen eines Industriebrandes

Am heutigen Samstagmorgen, kurz vor fünf Uhr, ging ein Anruf bei der Feuerwehr ein. In einem Verpackungsunternehmen am Antwerpener Steenweg, an der Grenze zwischen Gent und Lochristi, brannte es. Die Feuerwehr von Gent war schnell mit einem großen Aufgebot vor Ort, konnte aber den genauen Brandherd nicht sofort lokalisieren.

Er befand sich in einem 4.500 Quadratmeter großen Lagerraum, aber die Rauchentwicklung war zu stark und die Temperatur zu hoch, um die Feuerwehr ins Innere zu schicken. Der Rauch breitete sich auch über die R4, die Ringstraße um Gent, aus. Die Feuerwehr forderte daher die Anwohner auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Derzeit sieht es nicht so aus, als ob bei dem Brand jemand verletzt worden wäre. Über die Ursache herrscht noch keine Klarheit.