Die Weihnachtspredigt von Kardinal De Kesel stand im Zeichen der Solidarität

Ein Neugeborenes in einer Krippe, das sein ganzes Leben lang "solidarisch mit all jenen sein wird, die in dieser Welt nichts zählen", ist "das genaue Gegenteil von Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit, die unsere Gesellschaft so sehr bedrohen", warnte der Primas von Belgien.

"Über den Glanz, mit dem Weihnachten gefeiert wird, sollten wir nicht den wahren Sinn dieses Festtages vergessen, seine ursprüngliche Bedeutung: dass sich in ihm die Menschlichkeit Gottes offenbart. Gott ist Mensch geworden, damit auch wir in aller Wahrheit Menschen, Brüder und Schwestern füreinander sind", erinnerte der Kardinal zum Abschluss seiner Weihnachtspredigt.

In dieser Predigt, die während der Mitternachtsmesse in der St. Rombaut-Kathedrale in Mechelen gehalten wurde, ging Bischof De Kesel auch auf die zunehmende Armut ein. "Zu große Ungleichheiten zwischen den Menschen gefährden den sozialen Frieden. Es ist nicht gut, wenn Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden und nichts zu zählen", sagte er.

Die Migranten, die sich an Schlepper wenden, um nach Europa oder Großbritannien zu gelangen, "sind nicht in erster Linie Probleme, sondern Menschen auf der Suche nach einem würdigeren Leben", erinnert er. "Wo ist die Grenze zwischen dem Gesetz und dem Menschen?"

Die Überschwemmungen in Teilen Walloniens hätten zu einer Solidarität geführt, die "herzerwärmend" sei, aber auch gezeigt, "wie ernst die Erderwärmung genommen werden muss und wie sehr sie nicht nur unseren Umgang mit der Erde und ihren natürlichen Quellen betrifft, sondern auch den Umgang miteinander", so der Kardinal schließlich.