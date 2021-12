Ehemalige Kaserne in Saive wird zu Wohnungen für wallonische Hochwassergeschädigte umgebaut

Im Laufe der Zeit sollen dort 48 Wohnungen mit modernen Sanitäranlagen und Küchen eingerichtet werden. An gestrigen Heiligabend sind die ersten zwölf Wohneinheiten - zehn Studios und zwei Wohnungen – bezugsfähig und bereit, ihre neuen Bewohner ab der nächsten Woche zu empfangen.

"Diese Wohnungen wurden in Rekordzeit für nur etwa 60.000 bis 65.000 Euro pro Wohneinheit, neu eingerichtet", so der Bürgermeister von Blegny, Marc Bolland (PS), am Freitag. Er fügte hinzu: "Vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben, dies innerhalb eines so kurzen Zeitraums zu realisieren". Die restlichen Wohnungen sollen bis Ende Januar 2022 verfügbar gemacht werden.

Es war die Gemeinde Trooz, die die Gemeindebehörden von Blegny um Hilfe gebeten hatte, nachdem auf ihrem Gebiet nach den Überschwemmungen nicht genügend Wohnungen zur Verfügung standen. "Ich hatte mich mit Marc Bolland getroffen, um unsere Problematik in Bezug auf die Umsiedlung zum Ausdruck zu bringen, wobei sich sehr schnell die Frage nach dem Standort stellte", so der Bürgermeister Fabien Beltran (PS). "Die Antwort kam ebenso schnell: die Kaserne, die von der Armee verlassen und 2014 von der Gemeinde Blegny gekauft wurde".

In der Folge wurden mit Hilfe der wallonischen Region die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt und die Aufträge vergeben. "Jetzt sind wir am Ziel", freute sich der Bürgermeister, der sich von der Geschwindigkeit, mit der das Projekt umgesetzt wurde, beeindruckt zeigte. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro.