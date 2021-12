Julia Meulemeester (108) ist das älteste Weihnachtskind Belgiens und feiert mit "Kaffee und Kuchen"

Julia wurde am 25. Dezember 1913 geboren. Sie verbrachte ihre gesamte Jugend in Ruddervoorde (Provinz Westflandern). Dort lernte sie ihren Mann Michel kennen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen sie nach Heist, wo sie 32 Jahre lang einen Getränkeladen betrieben. Dann kehrten sie in ihre Heimatstadt Ruddervoorde zurück.