Lütticher Kickbox-Champion, der Corona leugnete: Fred " The Undertaker " Sinistra (41) ist gestorben

Fred "The Undertaker" Sinistra aus Lüttich ist in der Welt des Kampfsports als großer Champion bekannt. Er war mehrfacher belgischer, europäischer und Weltmeister im Kickboxen. Am Donnerstag, dem 16. Dezember, wurde sein Tod auf seinen sozialen Medien bekannt gegeben und das löste eine Schockwelle aus. Am vergangenen Freitag fand in Lüttich eine große Ehrung durch Vertreter der Boxwelt statt, am Dienstag wurde er beigesetzt.

Einzelheiten zu den genauen Umständen seines Todes sind nicht bekannt. Ende November wurde Sinistra jedoch mit COVID-19 auf die Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Lüttich eingeliefert. "Aller Wahrscheinlichkeit nach", denn laut französischsprachigen Medien war Sinistra ein Leugner der Corona-Pandemie. Berichten zufolge wollte er den Begriff "COVID-19" nicht einmal in den Mund nehmen.

In den Nachrichten, die Sinistra nach seinem Krankenhausaufenthalt in den sozialen Medien veröffentlichte, wurde jedenfalls kein Wort über Corona verloren. "Ich muss leider ein Boxkampf in der französischen Stadt Nîmes am 4. Dezember absagen. Es widert mich an, aber ich lebe noch, dank meiner Frau und meines Trainers. Meine Lunge ist von vielen Krankheiten befallen. Die Entzündungswerte liegen bei 165, während sie zwischen 0 und 5 liegen sollten", schrieb er geheimnisvoll.