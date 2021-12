Zwei Menschen vermutlich durch Gasexplosion in Essen verletzt

Die Explosion ereignete sich gegen 8.20 Uhr in einem Haus an der Ericalaan in Wildert, in der Nähe von Essen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Gasleck die Explosion ausgelöst hat, die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Als der Bewohner des Hauses sich eine Zigarette anzünden wollte, explodierte das Gas. Anschließend brach ein Feuer aus.

Es waren zwei Personen im Haus anwesend. Ein 32-jähriger Mann wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Eine 29-jährige Frau erlitt leichte Verbrennungen. Das Haus wurde schwer beschädigt und ist unbewohnbar.

Bevor die Notdienste eintrafen, erhielt der Mann von seinen Nachbarn Erste Hilfe, erklärte Jan Van Roey von der Feuerwehr: "Bei Verbrennungen ist die Kühlung mit Wasser in den ersten 15 bis 20 Minuten sehr wichtig. Dies geschah im Badezimmer des Nachbarn, so dass die Rettungsdienste die Person anschließend selbst hervorragend verpflegen konnten."