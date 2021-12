19 Verdächtige nach zwei Messerstechereien in Genk festgenommen

Die lokale Polizei der Zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) musste gestern Abend eingreifen, als zwei Gruppen von insgesamt etwa 40 Jugendlichen in eine Schlägerei geraten waren. Afghanische Jugendliche aus dem Asylzentrum in Lanaken und türkische Jugendliche aus Genk suchten die Konfrontation.

Während der Scharmützel kam es zu zwei Messerstechereien. Bei der ersten Konfrontation am Bahnhof von Genk wurde einer der Jugendlichen leicht verletzt. Kurz darauf kam es ein paar Straßen weiter zu einer weitere Messerstecherei. Hier wurden ein Schwer- und ein Leichtverletzter festgestellt.

Die Jugendlichen zogen dann in den Stadtteil Kolderbos in Genk weiter. Die örtliche Polizei wurde bei der Verfolgung der Jugendlichen von Streifen aus den umliegenden Polizeizonen und einem Drohnenteam unterstützt. Schließlich wurden 19 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren festgenommen. 18 Jugendliche wurden vernommen und anschließend wieder freigelassen. Ein 17-jähriger Verdächtiger wird noch befragt. Die Staatsanwaltschaft wird später über seine Verhaftung entscheiden.