Belgische Kulturwelt demonstriert gegen neue Corona-Beschränkungen am Brüsseler Kunstberg

Seit der Ankündigung der Maßnahmen am vergangenen Mittwoch häufen sich die Ankündigungen, "Widerstand" zu leisten. Viele kulturelle Einrichtungen, Kinos und Theater haben mitgeteilt, dass sie ihre Termine unverändert beibehalten und sich damit dem Verbot widersetzen, das am Sonntag in Kraft trat. Dazu gehört auch das Nationaltheater. Der Zirkus Bouglione teilte am Sonntag mit, dass er "aus Solidarität (mit dem) kulturellen Sektor" in seinem Zelt in Brüssel (Place Flagey-Plein) zu den vorgesehenen Zeiten Publikum empfangen werde. Der Zirkus wird jedoch seine Zuschauerzahl auf 200 Personen beschränken.

Egbert Lachaert, der Vorsitzende der Open VLD (flämische Liberale) schien in einer am Sonntag auf Twitter veröffentlichten Nachricht halbwegs zuzugeben, dass das Verbot der Kulturveranstaltungen zu weit geht. Die Omikron-Variante sorge für "Unsicherheit über das Handling" der Pandemie, was den Konzertierungsausschuss dazu veranlasst habe, "vorsichtshalber" strengere Maßnahmen zu beschließen.

"Dass diese nur einen einzigen Sektor betreffen, war wirklich sehr hart", räumte er ein. "Die Regierungen sollten in den nächsten Tagen mit dem Sektor sprechen, um die Maßnahmen zu bewerten und eventuell anzupassen", sagte er, ohne weiter darauf einzugehen.