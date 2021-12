Proteste gegen neue Regeln für die Kultur: Brüsseler Polizei will Kinos nicht kontrollieren

Die Polizei in der Stadt Brüssel und in der Brüsseler Gemeinde Elsene will keine systematischen Kontrollen in Kinos durchführen, die sich gegen die neuen Corona-Vorschriften stemmen und heute geöffnet bleiben. Die Polizei in der Stadt Brüssel und in der Brüsseler Gemeinde Elsene will keine systematischen Kontrollen in Kinos durchführen, die sich gegen die neuen Corona-Vorschriften stemmen und heute geöffnet bleiben.