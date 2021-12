Rekordzahl von belgischen Seenotrettungseinsätzen im Ärmelkanal

"Die Nordsee ist eines der gefährlichsten Meere der Welt, vor allem wegen der sehr kalten Temperaturen. Man könnte den Ärmelkanal mit einer Art Trichter vergleichen, durch den das Wasser sehr schnell fließt. Dadurch hat man eine Strömung, die oft nach Norden verläuft", erklärt Aziz Vanderginste vom belgischen Luftwaffenstützpunkt Koksijde. "Bei schönem Wetter scheint die englische Küste mit ihren weißen Klippen für die Migranten ganz nah zu sein, aber was sie nicht sehen, ist die Unterströmung, die sie in Ermangelung starker Motoren in Richtung unserer Küste treiben wird".

Laut Kommandantin Eline Leurs wird zunächst der medizinische Zustand der Schiffbrüchigen untersucht. "Auf dieser Grundlage prüfen wir, was am besten zu tun ist. Wenn kein medizinischer Notfall vorliegt und der Schiffbrüchige in französischen Gewässern geborgen wurde, setzen wir uns mit der französischen Polizei in Verbindung und bringen ihn nach Frankreich zurück".