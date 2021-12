Vermutlich durch Brandstiftung verursachtes Feuer vernichtet 25 Lastwagen bei Carro-Bel in Asse

Der Brand ereignete sich auf dem Gelände des Unternehmens Carro-Bel, das sich im sogenannten Industriegebiet "Z.5" befindet. "Der Schaden ist enorm", sagte Gilles Blondeau, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hal-Vilvoorde, etwa 25 Lastwagen wurden vollständig in Schutt und Asche gelegt. Es wurde jedoch niemand verletzt.

Der Brand war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.00 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr blieb bis 07:30 Uhr am Sonntag vor Ort. Die Feuerwehr von Brüssel, der Zivilschutz und Fluvius, der Betreiber des flämischen Gas- und Stromverteilungsnetzes, kamen zur Unterstützung der Feuerwehr von Flämisch-Brabant.

Die Staatsanwaltschaft von Hal-Vilvoorde begab sich am Sonntag gegen 10.00 Uhr an den Ort des Geschehens. "Wir haben einen Sachverständigen ernannt, der sich heute Morgen vor Ort begeben hat. Nach ersten Erkenntnissen scheint es mehrere Brandherde gegeben zu haben. Bei einem Brand, der durch einen technischen Defekt oder einen Kurzschluss verursacht wurde, gibt es in der Regel nur einen Brandherd. Wenn es mehrere gibt, deutet das in der Regel auf einen kriminellen Vorsatz hin", erläuterte Gilles Blondeau, Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Vielleicht wurden Brandbeschleuniger verwendet".

"Der Brandsachverständige hat das Gebäude und seine Umgebung versiegelt", fügte Gilles Blondeau hinzu. "Die Ermittlungen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt, um festzustellen, was genau passiert ist".