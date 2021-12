Auf dem Expressweg in Brügge kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall in der Nähe der Ausfahrt der Vives-Hogeschool. Ein Pkw-Fahrer versuchte, von der linken Spur auf die Ausfahrt zu wechseln. Das ging gründlich schief, zeigen die obigen Dashcam-Bilder eines Lkw-Fahrers. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt, stand nach dem Unfall aber verständlicherweise unter Schock.